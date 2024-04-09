觸控面板廠3月營收 宸鴻月增18%業成月增翻倍
2024/4/9 20:56
（中央社記者潘智義台北9日電）觸控面板廠3月財報出爐，宸鴻3月自結合併營收54.7億元，較2月增加18.8%，年減15.4%。業成統計，3月合併營收約70.46億元，月增119.33%，年增24.21%，其中平板電腦應用產品增加較多。
面板廠群創光電今天公布3月自結合併營收為新台幣201億元，較2月增加45.1%，年增15%。
群創光電發布新聞稿指出，3月大尺寸面板合併出貨量共計1033萬片，較2月增加50%；中小尺寸面板3月合併出貨量共計2573萬片，較2月增加42.1%。
群創光電統計，2024年第1季自結合併營收為505億元，較2023年同期增加10.7%，2023年第4季季減少5.5%。2024年第1季大尺寸面板合併出貨量共計2549萬片，較2023年第4季減少0.1%；2024年第1季中小尺寸面板合併出貨量共計6742萬片，較2023年第4季減少6.1%。
宸鴻指出，2024年第1季自結合併營收153.3億元，較2023年第4季減少16.0%，較2023年同期減少11.5%。
業成累計1至3月營收約151.07元，年增5.1%，其中手機觸控面板營收減少，平板電腦觸控及筆電面板模組等產品營收增加。（編輯：楊凱翔）1130409
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