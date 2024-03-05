宸鴻7吋觸控產品營收大減 儲能櫃業績今年拚倍增

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（中央社記者潘智義台北5日電）觸控面板廠宸鴻今天在法人說明會指出，2023年7吋以下產品因持續受到智慧型手機進入產品週期尾聲影響，第4季營收下滑34.7%，占總營收比重降至12%。

曾經以智慧手機觸控面板為主要獲利來源的宸鴻，因主要客戶手機改採有機發光二極體（OLED）面板，放棄原有的觸控方案，宸鴻僅提供舊款手機觸控面板，以及平板電腦觸控產品。

因此宸鴻積極轉型，看好綠能產業，宸鴻表示，儲能櫃已於2023年出貨，2024年可望成長2倍，去年第4季貢獻營收約4%；激光雷達2024年可望貢獻營收；3D列印產品也取得新客戶訂單。

宸鴻說明，7至11吋平板電腦產品需求穩健，去年第4季營收較第3季成長11.9%。11至16吋產品營收則較前季下降4.5%。

宸鴻今天公告2023年第4季合併營收為新台幣182.6億元，季增1.1%，年減16.3%。歸屬於母公司稅後淨利260萬元。2023年營收698.6億元，年減28.1%，稀釋後每股淨利為0.51元。

宸鴻指出，2023年全球個人電腦需求持續疲弱，且新舊智慧型手機產品轉換，造成營收衰退。（編輯：潘羿菁）1130305