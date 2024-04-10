國際旅客回流 晶華、雲品首季營收寫同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）受惠國際旅客回流，晶華、雲品國際3月和首季合併營收寫同期新高；而針對花蓮地震影響，晶華指出，位於天祥的太魯閣晶英酒店停業至月底，建築本體未受重大損害，待安全後將再度開業。

晶華今天公布3月營收，受惠大型會展的舉辦、國際商旅持續回流，台北晶華酒店客房收入較去年同期成長20%，國際旅客的入住比例已經占總入住房客數的75%，商務旅客的宴飲酬酢需求，也直接帶動酒店的餐飲收入，整體業績表現穩定。

晶華3月合併總營收新台幣5.56億元，年成長0.77%。累計首季合併總營收17.47億元，年成長0.48%，3月單月與首季營收都創同期新高。

晶華表示，受4月3日花蓮強震影響，集團旗下的太魯閣晶英酒店暫停營業至4月30日，當時飯店內的遊客已全數安全撤離，另有30名員工留守處理復歸事宜與救災援助，待安全後將再度開業，飯店建築本體並未受到重大損害。

雲品國際3月合併營收2.11億元，年增44%，創同期歷史新高，首季營收7.43億元，年增19%，也創同期歷史新高。

展望後市，雲品指出，受惠4月兒童清明節連假，國旅住房市場穩健，5月更有母親節檔期，助攻餐飲聚餐商機，今年更將因委託經營據點陸續投入，可望維持營運動能，使住房與餐飲業績同步穩健成長。

針對地震影響，雲品酒店先前指出，花蓮翰品酒店非雲品旗下飯店，花蓮翰品飯店停業改建，不影響營收表現。（編輯：楊凱翔）1130410