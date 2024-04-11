26家台灣廠商前進中南美洲 巴西市場商機熱絡

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）2024年中南美洲拓銷團日前抵巴西訪問，26家台灣供應商與115家巴西買主完成314場次洽談，創造近600萬美元商機，期間並參訪聖保羅新創科學園區，與當地服務商交換意見。

巴西是台灣在南美洲第1大貿易夥伴。由經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會共同籌組的2024年中南美洲拓銷團，4月6日至22日訪問巴西、巴拉圭、阿根廷及智利等中南美洲國家開拓商機。

首站巴西聖保羅，由巴西台貿中心安排巴西大型資通訊業者如Intelbras、電子及汽配件製造商Cliptech、電子解決方案商Furukawa等與拓銷團洽談，其中台灣電動車、自行車零配件、樂器及飲品相關業者更是洽談滿檔，成果豐碩。

4月8日洽談會開幕典禮眾星雲集，駐聖保羅經濟文化辦事處處長馮光中親臨會場，感謝訪團蒞臨，表示台巴近年實質經貿合作不斷成長，盼在彼此互惠雙贏條件下，建立長期信賴與夥伴關係。

外貿協會巴西台貿中心主任施懿倫向現場貴賓及買主一一介紹拓銷團成員及展示優質的台灣產品。

聖保羅州議員阿卜杜勒（Tomé Abduch）表示，台灣和巴西之間的貿易往來持續增長，雙方在各領域均有合作成果，期待透過這次洽談會，加深彼此了解。

巴西機械設備進口同業公會理事長克里斯皮諾（Ennio Crispino）歡迎遠道而來的台灣業者，指出台灣以高科技、電子產品和製造業聞名，儘管台灣和巴西聖保羅在地理及經濟上不同，但同樣致力於經濟發展、文化多元和民主參與。

9日，拓銷團參訪聖保羅州內地聖約瑟平原市（São José dos Campos）新創科學園區（Parque de Inovação Tecnológica），與園區內物聯網及AI數據、油電混和車技術解決方案及自動化品管等服務商交換意見。

此外，拓銷團亦參訪台達電Delta在巴西的生產線，了解台灣投資業者在巴西當地的經營布局策略。1130411