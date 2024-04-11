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台股跌10.31點

2024/4/11 13:42
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（中央社台北11日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌10.31點，為20753.22點，跌幅0.05%，成交金額新台幣4409.5億元。

加權指數開盤為20713.25點，盤中最高20770.83點，最低20651.88點；不含金融股指數18202.34點，跌10.61點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.16%、食品股跌0.41%、塑化股跌1.1%、紡織股跌0.89%、機電股漲0.04%、造紙股跌0.72%、營建股漲0.27%、金融股漲0.03%。

委買張數2356萬5434張，委賣張數1291萬2245張，成交張數883萬7382張。

收盤時上漲285家，下跌674家，持平68家。

成交量前5名個股為群創、長榮航、鴻海、矽統、元大台灣價值高息。

漲幅前5名個股為弘憶股、矽統、沛爾生醫-創、佳能、淳安。

跌幅前5名個股為世紀鋼、盟立、龍德造船、和椿、采鈺。1130411

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