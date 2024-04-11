金融業獲利躍進 2023年上市櫃營收淨利創史上第3高

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（中央社記者謝方娪台北11日電）金管會今天公布，整體上市櫃公司2023年稅前淨利達新台幣3.79兆元，雖年減25.63%，仍創史上第3高，上市金融保險業、汽車工業及建材營造業為獲利進補前3大產業。

金管會今天公布，整體上市櫃公司（含第一上市櫃）2023年累計營收達39兆3102億元，年減8.66%，累計稅前淨利達3兆7922億元，年減25.63%，雖然因基期偏高，國內上市櫃公司營收及淨利雙雙衰退，但仍為史上第3高。

根據證期局資料，國內上市櫃公司營收最旺落在2022年，其次是2021年，稅前淨利則以2021年最高，其次是2022年。

單看上市公司（不含第一上市公司），2023累計營收為35兆8739億元，年減8.73%，稅前淨利為3兆4391億元，年減25.73%。

國內上市產業中，2023年獲利成長動能以金融保險業最強勁，受惠投資、手續費及其他淨收益成長，全年稅前淨利年增836.02億元。

其次為汽車工業，因車用晶片及零組件缺料改善、疫情影響淡化，帶動車市銷售推升獲利，全年稅前淨利年增700.96億元。

第3名為建材營造業，隨建案陸續完工交屋，帶動獲利成長，全年稅前淨利年增138.13億元。

另一方面，國內上市產業2023年獲利下滑最慘烈為航運業，全年稅前淨利大減6519.06億元；其次為半導體業稅前淨利年減4429.12億元；塑膠工業稅前淨利年減835.25億元。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）方面，2023年累計營收達2兆5086億元，年減6.02%，稅前淨利為2643億元，年減20.25%。

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觀察國內上櫃產業，2023年以建材營造業稅前淨利年增80.48億元、金融業稅前淨利年增49.57億元及觀光餐旅業稅前淨利年增23億元，成長動能最顯著。

金管會證期局副局長高晶萍說明，建材營造業受惠建案完工交屋，推升2023年獲利成長；金融業因股市熱絡，經紀手續費收入及營業證券評價利益增加，挹注獲利；觀光餐旅業則隨疫情緩解，旅遊活動趨於熱絡，推升獲利表現。（編輯：楊蘭軒）1130411