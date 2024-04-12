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慧洋擬配息2.75元 力拚打造全節能船隊

2024/4/12 22:24
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（中央社記者潘智義台北12日電）慧洋-KY今天董事會通過2023年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股2.75元，配發率約63%，以近30日平均收盤價59.6元計，現金殖利率4.61%。

慧洋說明，2023年散裝市況雖較前2個年度下滑，但適時處分老舊船舶，每股稅後盈餘（EPS）仍達4.38元，為持續創造穩定投資價值，仍擬配發現金股利每股2.75元，落實獲利回饋股東配息政策。

為優化財務結構，慧洋說明，由於產業特性公司負債比偏高，受惠2021、2022年散裝榮景，連2年賺逾一個股本，除配發現金股利回饋股東外，也陸續償還銀行借貸。不過，近年又因戰爭、通膨等因素，全球升息腳步加快，2023年延續此財務政策，使慧洋在持續打造最新型節能船舶情況下，負債比仍較2022年下降1.2個百分點至48.75%。

慧洋表示，目前旗下總計134艘船舶，平均船齡約8年，新造船訂單達15艘，將陸續於今年及2026、2027年交付，並投入營運。

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慧洋指出，今年以來因氣候變遷、各國戰爭衝突等全球性問題，造成國際政治經濟局勢不穩，迫使船舶繞道而行，拉長船舶週轉天數。過去散裝新造船訂單數量偏低，加上環保法規日趨嚴格，未達標的船舶將面臨降速或拆船，預期未來市場對於節能船的需求將增加。

慧洋強調，超前部署節能船隊超過10年之久，擁有業界最多數量節能船隊，未來將持續進行船舶汰舊換新政策，打造全節能船隊，以期運力維持在輕齡、健康最佳狀態。（編輯：楊蘭軒）1130412

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