打造綠色日常 超商通路推零碳商品與減碳蔬食

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（中央社記者何秀玲台北16日電）全家響應422世界地球日與因應全球減碳浪潮，將運用全台通路推出零碳商品、減碳蔬食以及循環容器，協助消費者從日常生活中落實減碳環保，打造民眾綠色日常。

零碳髮品方面，全家攜手全球第一個零碳美妝保養品牌，於「全家行動購」電商平台獨家開設專館，導入洗髮精、養髮液等零碳商品，在期限內推優惠藉此鼓勵消費者選擇具永續認證的綠色商品。

全家表示，未來也將與廠商深入合作，開發更多獨家永續日用品。

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同時，為鼓勵消費者減碳飲食，全家蔬食品牌近期將推出5款新品，囊括三明治、主食、握沙拉等多元品類，透過標示在包裝就可輕易辨別，滿足消費者全餐別、全素別需求。

另外，在循環容器方面，去年由全家與社創組織環海淨塑召集的「永續循環杯大聯盟」成立滿週年，不僅借還據點翻倍擴增至1500處，聯盟成員更增加連鎖咖啡品牌「coffee law」、「桃園市政府」等，成為全台最大、跨產業的循環杯體系。（編輯：林淑媛）1130416