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漢來擬配7元股利 配息站回疫情前水準

2024/4/18 18:37
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（中央社記者江明晏台北18日電）漢來美食今天召開董事會，通過發放每股現金股利7元，配發率92%，維持高股利政策，今年配息除站回疫情前的水準，營運量能也布局到位，去年第4季進駐台北漢來大飯店的餐飲事業今年第一季已開始獲利。

漢來美食今天召開董事會，通過發放每股現金股利7元，以去年每股盈餘7.61元來看，配發率92%；而以今天收盤價149元計算，現金殖利率4.7%。

漢來美食指出，民國106年上櫃後，在108年至110年創下連續3年配發7元現金股利的紀錄，疫情期間雖然營運受衝擊，仍交出持續兩年配3元現金股利的成績，年年維持配發90%以上的高股利政策。

根據漢來美食去年度財報，合併營收新台幣49.2億元創歷史新高，較前年37.6億元年增31%，主力品牌海港及宴會廳營收成長均逾3成，稅後淨利3.2億元，年增1.5倍，每股盈餘7.61元，較前年3.08元大幅增加4.53元。

漢來美食去年第4季在台北漢來大飯店開出4家餐廳及1個宴會廳，今年第一季已開始獲利，今年第2、第3季均有品牌餐廳拓店規劃。（編輯：黃國倫）1130418

#漢來美食
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