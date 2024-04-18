2023年上市櫃匯回中國投資收益1502億 創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北18日電）金管會今天公布，2023年國內上市櫃公司中國投資收益達新台幣4489億元，年減1.15%，但仍為史上第3高，當年度上市櫃公司匯回中國投資收益達1502億元，創史上新高。

金管會統計，截至2023年底止，有1209家上市櫃公司赴中國投資，占全體上市櫃公司總家數的70.54%，較2022年底減少1家，累計赴中國投資金額達2兆7356億元，年增324億元。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，上市櫃公司主要是基於營運策略考量，增加對子公司持股，加上因應子公司業務拓展，帶動在中國投資金額成長，上市、櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較高。

2023年上市櫃公司中國投資利益達4489億元，年減52億元，減幅1.15%，但仍為歷年第3高，主因電子零組件業、半導體業及塑膠工業受市場需求下滑及庫存調節影響，導致獲利衰退。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會同步揭露，2023年上市櫃公司中國投資收益匯回金額達1502億元，改寫歷年新高，截至2023年底止，上市櫃公司中國投資收益累計匯回金額達8542億元，占累積原始投資金額的31.23%，亦攀新高。

黃厚銘觀察，2023年上市櫃公司匯回中國投資收益，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致，上市、櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較高。（編輯：楊蘭軒）1130418