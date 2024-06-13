幣商公會成立24家業者加入 金管會：共促產業繁榮

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（中央社記者謝方娪台北13日電）虛擬通貨商業同業公會今天正式成立，有24家向金管會完成洗錢防制法遵聲明的幣商加入。金管會表示，相信未來透過雙方合作，將更能應對虛擬資產業面臨的挑戰，達成虛擬資產業可持續發展及繁榮。

中華民國虛擬通貨商業同業公會今天正式成立，有24家向金管會完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者加入，並由幣託（BitoPro）共同創辦人暨執行長鄭光泰當選首屆幣商公會理事長，鏈科（XREX）共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗當選首屆幣商公會副理事長。

作為虛擬資產業主管機關，金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會表態，金管會重視虛擬資產業發展，虛擬資產業健康發展與社會及經濟發展息息相關，在虛擬資產日益普及及快速發展的同時，虛擬資產業也面對無可避免的挑戰及風險。

黃厚銘坦言，虛擬資產市場的擴大帶來無限機遇，同時也增加利用虛擬資產從事洗錢和詐騙犯罪行為的風險，這些行為對個人、企業甚至整體社會都帶來嚴重影響，更對全體虛擬資產業造成直接威脅，這現象需要金管會與虛擬資產業共同面對。

金管會主委彭金隆12日赴立法院財政委員會進行專題報告時，揭示金管會將採4階段推進虛擬資產業管理，第1階段是發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，針對虛擬資產業洗錢防制面進行管理。

第2階段為推動設立虛擬資產同業公會並制定自律規範；第3階段為推動洗錢防制法修正，讓虛擬資產業改採登記制，未來未依規登記而從事虛擬資產業者將有刑事責任；第4階段將推動虛擬資產管理立專法，以有效納管市場行為，同時促進金融科技及虛擬資產業健全發展。

黃厚銘指出，目前正處於第2階段，金管會將積極督導幣商公會，按金管會先前所發布虛擬資產業指導原則精神制定自律規範。

黃厚銘承諾，未來金管會將加強與幣商公會合作，並參與自律規範訂定，攜手加強客戶權益保護，以提高整體產業信譽及形象，並促進產業健全發展；相信透過雙方合作，將更能應對虛擬資產業面臨的各種挑戰，達成虛擬資產業可持續發展及繁榮。

黃厚銘提到，金管會已委外研究虛擬資產專法，研究團隊預計今年9月底提供期末報告初稿，金管會預計今年12月底前提虛擬資產管理專法條文草案，後續將辦理法規預告並舉辦公聽會，再依外界意見調整修正，預計2025年6月前將專法草案報至行政院。

黃厚銘表示，透過虛擬資產專法制定，金管會除了希望能落實消費者保護外，也希望促進虛擬資產業發展，強化台灣金融科技國際競爭力。

根據金管會統計，目前有25家虛擬資產業者完成洗錢防制法遵聲明，其中有24家業者加入幣商公會，僅畢竟科技股份有限公司（幣竟交易所）因業務調整，未加入幣商公會。（編輯：張均懋）1130613