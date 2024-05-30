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台股跟進T+1交割？金管會：蒐集國際作法審慎面對

2024/5/30 20:21
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（中央社記者謝方娪台北30日電）為優化國內證券市場，金管會請證交所就提升外資交割效率等4面向研議作法，初步研究結果將於今年底前出爐，其中，台股交割是否改採T+1制度，金管會今天強調，將以審慎態度面對。

美股T+1（交易日次日完成交割）制度自5月28日起正式上路，截至目前為止，包括印度、加拿大、阿根廷及美國已改採T+1。對於台股是否自T+2縮短為T+1，金管會主委彭金隆今天在立法院表示，若是好制度，會盡快看怎麼執行，但因美股5月剛實施，還需時間觀察實施成效，目前尚未定案政策方向。

金管會證期局副局長黃厚銘今天下午在例行記者會說明，考量T+1的確為國際研議趨勢，金管會已在2023年4月14日請證交所成立專案小組，專案小組成員也納入櫃買中心、期交所、集保結算所、業者及券商公會。

黃厚銘指出，考量交割制度對利害關係人影響重大，金管會請證交所專案小組蒐集市場參與者意見並進行可能效益分析，金管會後續將持續督導證交所，觀察國際主要證券市場交割制度發展與實施情形，作為精進台灣交易制度參考。

目前證交所正就4面向研議強化國內證券市場，第1是強化交割借券機制，第2是增加對券商款券撥付作業彈性，第3是優化結算交割系統，第4是提升外資交割效率。各面向研究期程不同，但預計今年底前會提出初步研究結果。

其中，台股是否改採T+1制度，黃厚銘說明，除了請證交所研究外，參考國外作法也相當重要，但因美股T+1新制剛上路，金管會需要一段時間蒐集更完整的實施成效資料，再進一步分析。

黃厚銘坦言，現在不僅台灣還在繼續評估中，英國、歐盟也都在評估中，因改採T+1屬於重大交割制度變化，各國對此均很慎重，除了觀察已經開始實施T+1的國家成效，也會了解日韓港星等亞洲主要市場對T+1制度的看法，廣泛蒐集作為未來政策方向參考，以審慎態度面對。（編輯：張均懋）1130530

黃厚銘
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