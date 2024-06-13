公司治理評鑑10週年 彭金隆：達成3大成效

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）第10屆公司治理評鑑今天舉行頒獎典禮，金管會主委彭金隆表示，金管會2013年發布第1版公司治理藍圖，至今10年已達成引領企業採行良善公司治理措施等3大成效。

彭金隆指出，公司治理評鑑的精神是希望引導企業採行並落實各項良善的公司治理措施，在多數公司達成指標後，再循序納入法規，成為全市場共同遵循的規範。

其次，公司治理評鑑提供投資人決策參考，藉由對全體上市櫃公司的評鑑，使投資人了解企業的公司治理表現，做為投資決策參考。目前證交所及櫃買中心編制的台灣公司治理100指數及櫃買公司治理指數，是由公司治理評鑑前20%的上市櫃公司中篩選成分股，該指數自發行至今年4月，漲幅均優於同期間的加權指數，顯示公司治理佳的公司，較受投資人青睞。

第3大成效是回應全球淨零趨勢，國際供應鏈對於減碳要求持續增加，企業因應永續發展的升級轉型已勢在必行。為回應國際趨勢，公司治理評鑑配合新增多項指標，包括鼓勵上市櫃公司揭露高階人薪酬及ESG績效連結之政策，永續報告書提報董事會通過，制定溫室氣體減量管理政策等。而各項措施能否落實，需仰賴公司治理制度做為基礎。

第10屆公司治理評鑑共有1706家上市櫃公司受評，其中有48家上市公司及38家上櫃公司脫穎而出，擠進排名前5%行列；與上屆相比，86家上市櫃公司中，有14家上市公司及7家上櫃公司是新進榜。

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證交所董事長林修銘指出，上市及上櫃公司中，各有8家公司連續10屆排名前5%，顯示相關公司對於公司治理與永續發展的重視及精益求精的堅持。上市公司連10屆排名前5%的企業包括裕隆、中華車、聯電、台積電、統一超、台灣大、遠傳和信義房屋。

展望未來，林修銘表示，為進一步鑑別上市櫃公司ESG表現，提供投資人進行永續投資決策參考，已規劃以現行公司治理評鑑架構為基礎，參考國際趨勢增加環境、社會構面指標與權重，逐步在2026年轉型為「ESG評鑑」，帶動企業永續轉型，協助企業實現永續發展目標，建構資本市場永續價值文化。（編輯：張良知）1130613