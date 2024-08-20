證交所與菲國證交所簽署MOU 力拚成為國際主要交易所

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）台灣證交所與菲律賓證券交易所（PSE）今天簽署合作備忘錄，雙方擬深化合作，共同分享商品開發、市場資料、ESG等業務經驗。台灣證交所董事長林修銘今天表示，證交所持續敦親睦鄰，目標成為國際市值前10大的主要交易所。

林修銘表示，台灣證交所希望成為亞洲、甚至國際主要的交易所，除了拚市值和交易量，敦親睦鄰同樣重要。累積台灣證交所已與全球31個交易所合作，總共簽署47項MOU，亞洲鄰近國家只剩馬來西亞還沒簽，接下來會繼續努力。

今天台菲證交所合作備忘錄簽約典禮，由林修銘與菲律賓證券交易所總裁兼執行長孟松（Ramon S. Monzon）代表簽約，金管會副主委陳彥良擔任見證人。

林修銘表示，台灣及菲律賓地理位置接近，經貿往來頻繁，尤其近年政府積極推動「新南向政策」，持續強化與菲律賓在各領域的合作。此次MOU簽署後，將成立工作小組，共同分享商品開發、市場資料、ESG等業務經驗。

陳彥良致詞表示，推動台灣成為「亞洲資產管理中心」是金管會重要施政目標，而推動國際合作及交流，更是達成政策不可或缺的項目。本次透過簽署MOU，為未來整合台菲資本市場優勢奠定良好基礎，為雙方金融市場的聯繫與合作邁出重要一步。

孟松則肯定台灣證交所在商品、技術發展、監管及永續方面的見解，可為PSE的發展注入寶貴價值。（編輯：林家嫻）1130820