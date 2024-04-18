2023年上市櫃海外投資收益掉4成 仍居史上第3高

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（中央社記者謝方娪台北18日電）金管會今天公布，航運業、半導體業及電子零組件業受通膨、升息及市場需求下滑3大不利因素衝擊，導致2023年上市櫃公司海外投資利益降至新台幣6724億元，年減幅高達4成，但仍為史上第3高。

金管會統計，截至2023年底止，合計1302家上市櫃公司赴海外投資（不含中國投資），占全體上市櫃公司總家數的75.9%，較2022年底增加13家。

截至2023年底止，上市櫃公司累計海外投資金額達8兆6193億元，年增7686億元，主要是併購取得海外子公司，或因應海外子公司營運資金需求，參與現金增資所致。

金管會證期局副局長黃厚銘觀察，上市、櫃公司皆以半導體業海外投資金額較高。

檢視海外投資成績單，2023年上市櫃公司海外投資利益達6724億元，年減高達4593億元，減幅近41%，但仍為歷年同期第3高。

黃厚銘分析，主因航運業、半導體業及電子零組件業受通膨、升息及市場需求下滑影響，導致獲利衰退。（編輯：楊蘭軒）1130418