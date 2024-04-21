中國徵聚碳酸酯反傾銷稅 經部5月與業者赴美拓銷

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（中央社記者曾智怡台北21日電）中國商務部19日公告自台灣進口的聚碳酸酯存在傾銷，從20日起徵收反傾銷稅。經濟部表示，已協助應訴廠商降低終判稅率，由約17%降到9%至12.2%，並規劃歐美、東南亞以及非洲等新市場拓銷工作，5月就要啟動美國參展計畫。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，中國於111年11月底開始對台灣進口聚碳酸酯展開反傾銷調查，經濟部即於當年12月初邀請工業總會、石化公會及相關受影響業者進行座談會，業者主要關切中方業者申請書指訴內容有待釐清、界定調查產品範圍等，並表示將積極應訴。

因此，經濟部除說明本案調查程序外，亦補助業者聘僱律師協助應訴的部分費用，並請工總協助先就受調查產品範圍與中方進行確認。

貿易署表示，去年8月中國公布初判結果後，經濟部即與業者討論評估，且已有業者提前布局及分散市場，拓展歐美、東南亞、土耳其、北非等中國以外地區市場，或透過異業結盟拓展海外市場。

例如今年5月將整合石化、機械等產業赴美國佛羅里達州參展，打造原料到塑橡膠製品整條產線的展示區，並辦理產品發表會及國際記者會；7月將赴印度新德里舉辦台灣形象展，設置石化應用與產業鏈展示區、產品發表會及媒合會。

9月將籌組石化貿易訪問團赴埃及與阿爾及利亞拓銷，並安排拜會當地政府部門及重要工商協會等。

貿易署指出，鑒於業者擔憂受中方貿易壁壘調查所引發ECFA終止以及去年12月22日中方取消部分石化產品關稅減讓影響，經濟部長王美花高度重視業界心聲與需求，協助業者持續開發海外市場、健全產業體質，不過度依賴單一市場，未來視情況增加政策工具資源，以利業者因應。（編輯：楊蘭軒）1130421