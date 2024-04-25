彭博：輝達同意收購以色列AI軟體商Run:ai

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（中央社聖克拉拉24日綜合外電報導）彭博表示，知名晶片製造商輝達（Nvidia Corp.）同意收購以色列AI軟體供應商Run:ai，這家公司主要是開發處理人工智慧（AI）運算資源的軟體。

總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達在今天的聲明中表示，自2020年以來，Run:ai一直與輝達密切合作。輝達並未透露收購金額，但以色列「經濟學家報」（Calcalist）估計這筆交易價值7億美元（新台幣228.2億元）。

專門報導美國科技業動態的The Information指出，輝達也同意收購另一家以色列新創公司Deci AI，但輝達拒絕對此置評，The Information表示，這筆交易金額無法得知。

「經濟學家報」指出，輝達在全球擁有超過2萬名員工，在以色列有約3200名員工。以色列是輝達第二重要市場，輝達在當地也完成其他幾筆交易。

Run:ai由蓋勒（Omri Geller）和達爾（Ronen Dar）於2018年創立。輝達在以色列上一筆重大交易是2020年以70億美元收購網通技術供應商邁倫（Mellanox Technologies）。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130425