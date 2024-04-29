加拿大力拚成為氫氨大國 經濟部氫能小組訪加尋合作

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部氫能推動小組4月組團出訪加拿大出席「台加氫能圓桌會議」，能源署今天表示，加拿大力拚成為全球氫氨主要供應來源，是台灣重要合作對象，雙方將持續探索在氫能及各項能源領域的合作機會。

能源署透過新聞稿說明，「台加氫能訪問團」由能源署長游振偉率團，期間並拜會加拿大聯邦與省政府能源主管機關及氫能重要業者等。

訪團於4月19日與加拿大自然資源部（NRCan）進行「台加氫能圓桌會議」，雙方分享氫能推動政策、氫能戰略及氫能推動現況等。

能源署表示，未來雙方將持續就建立能源定期對話平台進行討論，積極推動合作與交流。這次會議是凝聚雙方在氫能領域的共識，更為台加兩國日後氫能技術、政策和發展方面的合作揭開新篇章。

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能源署指出，加拿大於2020年公布氫能發展策略，包括推動氫能投資、生產與應用，目的為帶領加拿大成為全球氫氨主要供應來源。因其自然資源豐富，預期將成為未來全球氫氨重要出口國，因此成為台灣布局氫能合作重要據點之一。

為強化台加各面向合作，訪加期間金屬工業研究發展中心與加拿大Alberta Innovates的非營利子公司、著名油氣管線管理及應用技術研究機構C-FER達成合作共識，在游振偉、加拿大駐台北貿易辦事處長敬獵人見證下簽訂合作備忘錄（MoU），未來將就管線安全性評估等領域，進行技術合作與交流。（編輯：蘇志宗）1130429