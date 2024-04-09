山友擅闖圍籬拍向陽名樹 林業保育署籲保持距離

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）嘉明湖步道樹齡約900年的向陽名樹-玉山圓柏，因樹勢有衰退跡象，設有圍護設施避免踩踏，林業保育署人員日前發現有山友為拍照闖入，呼籲珍惜和保護，務必保持適當距離。

農業部林業及自然保育署台東分署經營的臉書「愛上嘉明湖」粉絲專頁，今天貼文表示，4月2日上午關山工作站人員執行勤務下山途中，於距離向陽名樹約百公尺處，發現有山友疑似進入圍護設施內拍照，趕緊前往查看，接近名樹時，山友才從圍護設施範圍內離開。

這棵玉山圓柏樹姿蒼勁，胸高直徑40公分，以胸高直徑每增加1公分，需24.422年換算，樹齡約900多年。台東分署呼籲山友協助保護及珍惜，一起為嘉明湖國家步道保存重要的地景資源。

林業及自然保育署台東分署今天下午發布新聞稿表示，位於嘉明湖國家步道6.2公里處的向陽名樹，是步道上最具代表性的樹木景觀。

向陽名樹歷經2014年2月因寒流來襲影響，右邊主幹疑似受積雪重量壓斷，且樹因根系裸露及屢遭踩踏等因素，觀察其樹勢有衰退跡象。2020年7月分署（時為台東林管處）與台東永安國小合作，由師生利用繩索將樹木周邊3公尺圍繞形成護欄，呼籲及提醒路過山友與其保持距離避免踩踏。

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2022年10月台東分署人員、屏東科技大學教授王志強、永安國小師生再度前往向陽名樹，攜手修復圈護設施，也幫裸露根系再覆土鋪上植生，希望能改善根系的生長環境。

台東分署提醒山友，前往嘉明湖國家步道途經向陽名樹時，務必保持適當距離，切勿進入圍護設施範圍內，以避免踩踏樹根、周圍土壤及依附樹體拍照，期盼山友們能一起協助維護向陽名樹的生長環境，為嘉明湖國家步道保存這一處美麗的地景。（編輯：郭諭儒）1130409