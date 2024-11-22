台英能源對話登場 聚焦離岸風電政策和融資議題

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部能源署表示，近期與英國在台辦事處共同舉辦台英能源對話會議和台英再生能源交流會議，針對離岸風電政策及離岸風電專案融資等議題交流，台灣也將持續擴大綠能發展，規劃2026年至2035年提供15GW容量。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，與英國在台辦事處近日在台灣共同舉辦「第6屆台英能源對話會議」及「第19屆台英再生能源交流會議」，希望透過雙邊官方實質對話及業界互相交流，進一步提升雙邊合作及產業商機。

能源署表示，在第6屆台英能源對話會議上，雙方主要針對離岸風電政策及離岸風電專案融資等議題進行交流。經濟部次長連錦漳出席開幕致詞時表示，雙方在促進綠能及落實減碳上有共同願景，為達成2050年淨零排放目標，經濟部持續推動二次能源轉型，期待與英方在能源政策上持續交流。

能源署長游振偉表示，台灣離岸風電在2023年裝置容量已躍居全球第7位，並規劃2026年至2035年提供15GW容量，擴大綠能發展。

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英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，再生能源與淨零碳排是去年簽署台英提升貿易夥伴關係協議的重要支柱，鼓勵雙方持續深化合作。在離岸風電領域，英國是先行者，希望和台灣持續分享經驗。今年9月底英國最後一座燃煤電廠關閉，使英國更接近2030年電力產業完全脫碳目標，希望再生能源的加速布局和碳定價引入經驗，有助台灣未來成功複製。

能源署表示，第19屆台英再生能源交流會議也是台英再生能源領域重要交流平台，聚焦在淨零政策與再生能源發展、固定式離岸風電運維、浮動式港埠設施及產業布局及電網穩定與儲能等重要議題，共吸引約80名產官學研等專業人士共同參與。（編輯：潘羿菁）1131122