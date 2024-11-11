經部：離岸風電3-2期5業者送件簽約 約2週後完成審查

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（中央社記者劉千綾台北11日電）經濟部能源署今天公布離岸風電區塊開發第2期簽約情形，5家獲配業者全數送件辦理簽約。能源署表示，審查時間約2週，風場準時併網是最大原則，3-2期併網年度分別為2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力。

根據辦理簽約風場與裝置容量，依序為森威能源又德700MW、風睿能源（SRE）海廣800MW、哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二600MW、科理歐永續能源（Corio Generation）海鼎一360MW、德能英華威集團德帥240MW等5座離岸風場。

除了海鼎一、德帥預計2028年完工併網，其餘風場併網時間為2029年。

經濟部能源署長游振偉表示，今天受理收件後，將盡速審查相關文件並完成行政契約簽署作業，包括審查履約保證金等內容，約須花2至3週時間，若業者有需要補件或加強說明的內容，會與業者聯繫。

游振偉強調，開發商在過程中如果遇到困難，經濟部會盡最大能力協助，而風場準時併網是最大的原則。

媒體關切未來離岸風電3-3期和浮動式風場進度如何，游振偉表示，由於國產化要求不再是3-3期的必要條件，遴選機制須重新設計，包括開發商的財務、準時併網和地方連結等能力，仍須與廠商溝通和檢討後才能公告。至於浮動式風場示範計畫和費率制定，要觀察國內的基礎建設、空間環境以及國際趨勢，了解是否符合國內綠電發展和產業需求。

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能源署說明，離岸風電為2050年淨零排放的重要選項，也是相對成熟且具商業規模的再生能源，將持續透過市場化機制及政策配套，積極協助業者如期完成風場建置，同時友善投資環境，鼓勵未來更多風能投資。

能源署表示，離岸風電政策明確且積極協助業者解決困難，因此歐美各國業者持續投入台灣離岸風電市場，目前台灣離岸風電設置已超過3GW，領先亞太民主地區，為台灣提供潔淨綠色能源，並維持台灣的產業競爭力，達成能源、產業與環境永續的願景。（編輯：潘羿菁）1131111