亞銀年會5/2喬治亞首都登場 財長莊翠雲率團出席

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（中央社記者張璦台北30日電）財政部今天表示，2024年亞洲開發銀行（ADB）第57屆理事會年會，將於5月2日至5日在喬治亞首都提比里斯舉行，台灣方面由財政部長莊翠雲率團出席，推展財政外交。

財政部說明，ADB共有68個會員國，理事會年會是各會員國政府財政部或中央銀行高階官員，及金融機構深化國際連結的年度盛事，今年理事會年會及相關周邊活動預計有4000人出席，台灣藉此機會積極參與，將能提升國際能見度。

財政部指出，莊翠雲以理事身分率團參加重要國際組織年會活動，彰顯台灣對國際事務參與的重視。

財政部表示，莊翠雲與會期間將出席ADB理事會會議，討論銀行年度重要議案，並與銀行高層會談，就台灣參與國際多邊開發銀行相關議題交換意見，及對銀行營運治理提出建議；同時，將視機會與其他會員國交流，推展財政外交，並為台灣企業開拓商機。

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此外，財政部指出，在出席國際活動前夕，為了即將到來的5月所得稅結算申報，莊翠雲4月9日前往財政部財政資訊中心，及關貿網路公司實地視察，關切所得稅電子申報繳稅服務整備情形，並於4月8日及26日前往台北國稅局中正分局及北投稽徵所，瞭解申報服務場所準備狀況。

同時，財政部表示，財政部次長李慶華5月1日將代表莊翠雲，前往台北國稅局中正分局視察，實地瞭解首日申報狀況；財政部指出，莊翠雲也強調，各項報稅服務措施務必準備就緒，出國期間並將隨時掌握國內申報情形。（編輯：林興盟）1130430