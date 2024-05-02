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AI概念股下挫 台股早盤下跌148點回測5日線支撐

2024/5/2 09:16（5/2 09:23 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美國聯準會（Fed）將維持高利率更長一段時間，美股震盪，AI科技股重挫，台股今天勞動節後開市，早盤下挫超過百點，最低20248.32點，下跌148.28點，回測5日線20230點支撐。

主要電子權值股台積電小跌、日月光投控跌逾3%，鴻海跌1.6%，台達電跌逾4%，AI概念股廣達跌逾3%、緯創跌逾2%。

本土證券法人分析，Fed仍維持高利率政策，美股震盪，台股再次被列入窄基指數，美投資人在台指期交易將受限，台股走勢波動難免，不過Fed升息機率低，基本面仍有支撐，預期台股短線回檔修正幅度不大。（編輯：楊蘭軒）1130502

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