威剛4月營收創同期新高 十銓登史上第3高

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（中央社記者張建中新竹6日電）記憶體模組廠威剛與十銓4月營收維持高檔水準，威剛4月營收38.48億元，為同期新高；十銓4月營收20.43億元，為史上第3高水準。威剛和十銓皆看好記憶體價格可望維持揚升趨勢。

威剛指出，隨著記憶體價格上漲，4月營收38.48億元，較去年同期增加80.76%，為同期新高。累計前4月營收147.29億元，年增57.73%。

威剛表示，記憶體製造廠積極將產能配置與投資重心轉向高頻寬記憶體（HBM），加上產業庫存水位健康，預期第2季動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價可望保持上揚走勢，並將推動毛利率攀升。

十銓4月營收20.43億元，月增65.79%，年減22.99%，為史上第3高水準；累計前4月營收50.38億元，年增19.3%。十銓指出，B2B專案及品牌銷售力道強勁，是支撐4月營收維持高檔主要助力。

十銓下午舉行線上法人說明會，總經理陳慶文表示，供應商減產效應是驅動這波記憶體價格上漲的主因，預期第2季及第3季DRAM和NAND Flash現貨價可望延續揚升走勢，今年報價沒有下跌空間。

陳慶文預估，DDR5規格DRAM現貨價今年仍有15%至25%的漲價空間，DDR4規格DRAM現貨價今年來漲幅相對落後DDR5規格，不過未來漲價可望快速跟上，今年估計還有30%至40%的漲價空間。

十銓第1季底存貨金額達56.43億元，其中DRAM庫存水位約4至5個月，NAND Flash庫存水位約2.5個月。陳慶文表示，今年營運展望樂觀。（編輯：張均懋）1130506