本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

朋億帆宣第1季獲利創同期新高 光罩每股純益3.16元

2024/5/7 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北7日電）高科技製成系統廠朋億、帆宣第1季獲利同創同期新高，光罩廠台灣光罩第1季歸屬母公司淨利6.74億元，年增2.24倍，每股純益3.16元。

朋億第1季受惠半導體客戶訂單認列暢旺，季營收達22.47億元，年增43.41%。隨著訂單結構優化、費用有效管控，加上業外匯兌收益挹注，朋億第1季歸屬母公司淨利2.44億元，創同期相高，年增131.6%，每股純益3.28元。

朋億表示，未來將擴大半導體、光電等領域業務接單動能，並拓展台灣、中國及東南亞版圖，同時增加備料，對於營運將具正面效益。

帆宣第1季受惠半導體客戶持續積極擴產，營運同樣繳出不錯成績單，季營收146.15億元，年增5.25%，歸屬母公司淨利4.88億元，為同期新高，年增7.1%，每股純益2.42元。

台灣光罩第1季營收18.5億元，年增18%，受惠中鋼構、永彰持股股價上揚，業外評價利益，以及匯兌收益，歸屬母公司淨利達6.74億元，年增2.24倍，每股純益3.16元。

台灣光罩表示，未來將持續擴充高階光罩產能，去年12吋高階光罩營收比重近30%，今年在新增的高階產能挹注下，12吋高階光罩營收比重可望進一步向上提升。（編輯：翟思嘉）1130507

#帆宣
#朋億
#台灣光罩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.68
更多編輯台推薦新聞：