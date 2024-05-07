朋億帆宣第1季獲利創同期新高 光罩每股純益3.16元
2024/5/7 19:28
（中央社記者張建中台北7日電）高科技製成系統廠朋億、帆宣第1季獲利同創同期新高，光罩廠台灣光罩第1季歸屬母公司淨利6.74億元，年增2.24倍，每股純益3.16元。
朋億第1季受惠半導體客戶訂單認列暢旺，季營收達22.47億元，年增43.41%。隨著訂單結構優化、費用有效管控，加上業外匯兌收益挹注，朋億第1季歸屬母公司淨利2.44億元，創同期相高，年增131.6%，每股純益3.28元。
朋億表示，未來將擴大半導體、光電等領域業務接單動能，並拓展台灣、中國及東南亞版圖，同時增加備料，對於營運將具正面效益。
帆宣第1季受惠半導體客戶持續積極擴產，營運同樣繳出不錯成績單，季營收146.15億元，年增5.25%，歸屬母公司淨利4.88億元，為同期新高，年增7.1%，每股純益2.42元。
台灣光罩第1季營收18.5億元，年增18%，受惠中鋼構、永彰持股股價上揚，業外評價利益，以及匯兌收益，歸屬母公司淨利達6.74億元，年增2.24倍，每股純益3.16元。
台灣光罩表示，未來將持續擴充高階光罩產能，去年12吋高階光罩營收比重近30%，今年在新增的高階產能挹注下，12吋高階光罩營收比重可望進一步向上提升。（編輯：翟思嘉）1130507
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