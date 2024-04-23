帆宣跟隨台積電進軍德國 估半導體景氣6月漸入佳境

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（中央社記者張建中新竹23日電）高科技產業廠務系統廠帆宣董事長高新明今天表示，第1季產業景氣具有挑戰性，預期6月以後可望漸入佳境。她並說，台積電決定前往德國設廠，帆宣也會跟進拓展德國市場。

潘文淵文教基金會今天頒發ERSO Arward予高新明、雲達總經理楊麒令及環球晶董事長徐秀蘭，肯定其對半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻。

高新明接受媒體詢問指出，台積電營運繳出不錯成績，不過，其餘IC銷售並未顯著復甦，第1季產業景氣有挑戰性。因世界各地持續邀請台灣半導體廠前往國外投資設廠，預期6月以後景氣可望漸入佳境。

高新明表示，帆宣從事業務代理銷售、廠務及設備製造，將整合軟體及硬體廠商，打造供應鏈平台，拓展國際業務。帆宣已隨著台積電陸續前往美國亞利桑那及日本市場，台積電已宣布赴德國設廠，帆宣也會跟進拓展德國市場。

台灣廠商近年積極展開國際布局，高新明建議年輕人應具備語言能力，及加強專業知識，並了解國際相關法規語與文化。

針對台灣今年不斷發生地震，高新明說，半導體廠除在石英爐管下裝置防震台，在機台方面也有很多防震措施，此外，建廠時也應加強防震的設計。

楊麒令看好生成式人工智慧（AI）發展，他表示，除應用逐步增加，半導體供應商輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾（Intel）也都推出相關方案，在有軟體需求，以及硬體配合，預期未來5到10年內趨勢不會改變，大型雲端公司將會展開大量投資。（編輯：潘羿菁）1130423