高雄立委落選人83歲樁腳涉買票 雄檢偵結起訴

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄83歲趙周姓婦人涉去年10月間以每票新台幣500元賄選7名里民，要求支持郭姓立委落選人；雄檢偵結後依違反選罷法行賄罪嫌起訴趙周婦，收賄的7名里民則緩起訴處分。

高雄地檢署偵查期間，趙周婦坦承犯行，並供稱賄款都是自掏腰包出錢。檢方偵結後，依其涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌起訴，至於收賄的7名選民則給予緩起訴處分，另涉案3名選民則因罪嫌不足處分不起訴。

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雄檢接獲法務部調查局高雄市調查處及轄區分局提報，高雄郭姓立委落選人競選團隊疑現金買票情資，經指派檢察官指揮高雄市調處及轄區分局等單位偵辦，1月4日發動搜索，查獲趙周婦以每票500元賄選多名里民，並向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准；案經檢察官調查完備事證，昨天依法提起公訴。

檢方指出，平時活躍於高雄鄰里事務的趙周婦，去年10月間趁重陽節敬老聯歡活動期間，以每票500元向7名選民買票，要求支持郭姓立委落選人，其所為已違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌。（編輯：陳仁華）1130328