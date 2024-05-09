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電子熄火傳產股走弱 台股下挫139點收20560點

2024/5/9 13:43（5/9 14:04 更新）
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台股9日終場收在20560.77點，下跌139.74點。（中央社檔案照片）
台股9日終場收在20560.77點，下跌139.74點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北9日電）台股今天在電子類股走弱，傳統產業股調節賣壓湧現下，指數震盪走低，終場收在20560.77點，下跌139.74點，成交值新台幣4180.13億元。

鴻海上漲1元，收在170.5元，創波段新高。不過，台積電跌破800元關卡，收在796元，下跌6元；世芯-KY及信驊等高價股走跌，電子類股指數下跌0.62%。

傳產股部分，包括水泥、機電、造紙、橡膠、鋼鐵類股指數下跌逾1%，電纜類股指數下挫逾2%；航運類股表現相對強勢，類股指數上揚逾1%。（編輯：張良知）1130509

#台股
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