樺漢首季獲利創同期新高 振樺電年增逾2成

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（中央社記者吳家豪台北9日電）工業電腦廠樺漢受惠於AI（人工智慧）轉型方面需求明顯增溫，今天公布2024年第1季財報，營收、獲利及每股盈餘（EPS）皆創歷年同期新高，EPS為新台幣4.67元。

由於智慧城市、工廠、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）節能減碳等場域應用拉升，樺漢今年第1季合併營收約327.2億元，季減4.4%，年增14.8%；歸屬母公司稅後淨利6.31億元，季增48.2%，年增28.2%。

工業電腦廠振樺電受惠於品牌及軟體定義智能設備營收貢獻持續提升，今年第1季毛利率一舉拉升至43.5%、年增6.9個百分點，EPS達1.46元、年增逾20%。

振樺電發布新聞稿說明，第1季毛利率大幅躍升至43.5%，主因持續優化商業模式，系統品牌與軟體定義智能設備以及高階醫療運算相關營收占比近2/3，提升整體毛利表現。

振樺電指出，線上線下解決方案第1季接單已逐步回溫，預期在新產品布局及歐洲新專案的帶動下，將延續營收成長動能，今年營收表現有望優於去年。

精英電腦受到大環境市場不如預期、客戶持續去化庫存等影響，今年第1季合併營收約34.6億元，年減22%；稅後淨利4180萬元，年增逾6倍；每股盈餘0.07元。

精英表示，經營團隊持續進行精益生產計畫，彈性調整產品組合及改善成本，以期增加獲利能力。展望第2季，終端市場需求仍未見復甦，預期產業庫存去化後，整體能見度會在下半年漸趨明朗。（編輯：潘羿菁）1130509