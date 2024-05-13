海悅首季每股賺7.93元 看第2季業績來源無虞

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（中央社記者賴言曦台北13日電）受惠房市買氣等因素激勵，不動產代銷業者海悅第1季繳出每股稅後淨利（EPS）7.93元成績單。展望後市，海悅表示，第2季雖需觀察新舊案交接的業績表現，但全台仍有逾千億代銷儲備案量，第2季業績來源無虞。

海悅第1季合併營收22.8億元、營業利益9.24億元與稅後淨利9.19億元，年增率分別為252.75%、2775.35%與2922.7%。

針對第1季營運，海悅表示，旗下代銷業務在3大因素激勵下成長強勁，分別為新青安政策支持自住房市，剛性需求買氣顯現；台積電規劃設廠為區域房市帶入就業與居住需求，建商開價符合消費者預期房價。

另外，轉投資的皇普建設與大華建設營運漸入佳境，同步貢獻海悅轉投資效益，挹注業外獲利表現。

展望後市，海悅指出，第2季須觀察新舊案交接期的業績表現，海悅在全台仍有總計逾千億代銷儲備案量，百億級大型代銷建案也逐漸在市場公開銷售，第2季業績來源無虞。（編輯：張均懋、林興盟）1130513