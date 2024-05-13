國內最純「雞蛋股」 蛋雞飼養廠大武山擬6月中掛牌

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）蛋雞飼養廠大武山預計6月中旬掛牌上市，將成為國內純度最高的「雞蛋股」。大武山目前鮮蛋日產量約80萬顆，正與日本最大蛋雞牧場TAMAGO株式會社合作，於彰化興建洗選蛋廠，規劃日產100萬顆洗選蛋，預計2025年底落成。

大武山主要產品涵蓋鮮蛋、液蛋、溏心蛋、蛋捲等，目前鮮蛋日產量達80萬顆以上，在屏東、台南、桃園設有牧場與洗選場。公司去年營收新台幣11.49億元，稅後純益約7208萬元，換算每股純益1.23元，其中生鮮雞蛋占營收比重79%、液蛋占17%、蛋加工品及中雞銷售約占4%。

大武山牧場營運長魏毓恆指出，大武山生鮮雞蛋目前在B2B與B2C兩大市場的銷售占比各約5成，其中B2B的部分，主要供貨給麥當勞、早安美芝城、三井日本料理、丸龜製麵等知名餐飲業者。

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目前國內上市櫃公司中，包括大成、卜蜂、茂生農經都有產銷雞蛋，但營收占比不算高，上述公司主要業務還是以上游的飼料、肉品為主，大武山未來上市後，將成為純度最高的「雞蛋股」。

大武山主管表示，公司自2013年起即與日本TAMAGO株式會社（原伊勢食品）合作，預計今年6月在台推出生食級蛋製品，另外雙方也攜手在彰化興建洗選廠，預計2025年底落成，未來投產後，可日產100萬顆洗選蛋，帶動大武山每日洗選蛋供應量達到180萬顆，擴大營運規模，力拚在台灣拿下洗選蛋10%市占率，未來雙方更計劃聯手到海外建廠投資。（編輯：潘羿菁）1130513