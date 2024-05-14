瓦城集團成本攀升 7品牌平均調漲4.5%

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（中央社記者江明晏台北14日電）瓦城泰統集團今天首季財報出爐，營收創單季新高，每股盈餘2.52元，因應營運成本攀升，旗下7品牌將自5月21日起平均調漲4.5%，為近3年來將首度調整價格。

瓦城泰統集團今天公告首季財報，第1季合併營收新台幣15.37億元，年成長5.27%，再創單季歷史新高，營業毛利7.8億元、營業利益1.17億元、歸屬母公司稅後淨利為0.90億元，毛利率及營業利益率分別為50.72%及7.63%，每股盈餘為2.52元。

因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，瓦城泰統集團宣布，近3年來將首度調整價格，將自5月21日起調整旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心、YABI Kitchen及樂子the Diner共7品牌餐點價格，平均漲幅約為4.5%，月月及剛開幕的BOBO則不予變動。

瓦城泰統集團強調，調漲售價實為審慎評估下反映成本，以持續提供顧客高品質的餐飲服務；近期穩健拓點，拓展營收規模，面臨人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升的同時，持續努力進行原物料供應鏈管理及營運成本控管。

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瓦城集團也指出，今年展店主力包括「時時香」及「1010湘」雙品牌，以及「瓦城」，並計畫今年推出2個全新的餐飲品牌，會透過對各商場及商圈的精準評估，發展最適店型與品牌，2024年目標於全台開出20至25家新店。

瓦城泰統集團指出，2024年首季共展兩店，分別為台中誠品480店之「非常泰」與「1010湘食堂」，進入台中全新商場誠品生活480，搶攻台中七期商圈人潮，持續以多品牌策略，深耕至全台重要百貨商場，第2季集團展店計畫不停歇，看好連假熱潮後，母親節、端午節檔期挹注。（編輯：黃國倫）1130514