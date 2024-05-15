歐盟擬追隨美對中國電動車課關稅 德國瑞典提警告

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（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）美國宣布對中國電動車加徵進口關稅後，德國總理蕭茲和瑞典總理克里斯特森說，布魯塞爾在思索是否跟進華府採取行動之際，必須考量與北京貿易往來的益處。

彭博報導，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在被詢及歐盟對中國電動車課徵關稅的可能性時表示，「基本上這是個摧毀全球貿易的餿主意。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則是指出：「不要太天真，外包固然會因為各種因素而破壞，而且我們有很好的理由要求一個公平的競爭環境，但是抵制彼此商品的廣泛貿易戰不是德國和瑞典這種工業化國家走的路線。」

「攜手瑞典，我們正在努力推動能源轉型，運用風力和水力發電。此外，我們也擴大我們在國防和太空的創新夥伴關係。」

目前正在斯德哥爾摩的蕭茲是在美國總統拜登宣布對中國電動車加徵至近4倍關稅至100%後，在和克里斯特森的聯合記者會上做上述表示。

歐盟執委會已經展開本身的調查，以決定中國電池電動車是否接受政府補助，而需要加徵關稅。

蕭茲表示，雖然目前還沒有看到執委會的調查結果，但從中國進口到歐盟的電動車，大約五成是西方的汽車品牌所生產。

蕭茲指出：「這種關聯和交流與北美相比恐不同。」

「歐洲汽車，以及部分北美製造商，成功在中國銷售歐洲製汽車，這點差異我們也必須考慮。」

德國的大型汽車產業也對歐盟加徵關稅表達反對之意，他們指出和中國的商業往來為國內製造工作機會。

歐盟執委會是在去年10月展開調查，意味著歐盟暫時性關稅必須7月以前加徵，而最終關稅則將在11月前實施。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130515