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美CPI降溫股匯狂飆 新台幣早盤強升逾2角

2024/5/16 09:35
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（中央社記者蘇思云台北16日電）美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.4%稍稍降溫，帶動美股走揚。台股今天早盤大漲逾300點再創新高。新台幣也強勁走升，兌美元匯率以32.25元開盤後，最高來到32.086元，強升2.26角，盤中創下逾1個月新高。

根據法新社報導，美國勞工部公布4月CPI與去年同期相比增加3.4%，自3月的年增幅3.5%有所減緩，少0.1個百分點，也持續強化市場對美國聯邦準備理事會（Fed）的降息預期，激勵美股3大指數再創新高。台股今天早盤大漲逾300點，突破21400點再創新高，護國神山台積電也強勁走揚。

匯銀人士指出，美國CPI降溫，延續市場降息預期，新台幣延續昨天強勢升值態勢，外資匯入下，今天以32.25元開出後，最高來到32.086元，強升2.26角，盤中也創下逾1個月新高。（編輯：楊蘭軒）1130516

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