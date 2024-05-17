壽險業業績三紅 前4月總保費收入年增8.2%

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（中央社記者羅元駿台北17日電）壽險業績續強，壽險公會今天公布統計，前4月初年度保費收入年增12.7%，加上續年度保費收入年成長6.2%，帶動總保費收入年增8.2%，呈現「三紅」局面；合計前4月總保費收入7453.9億元，年增8.2%。

壽險公會今天公布壽險業績概況，加計認列在負債項下收入，今年前4月壽險業初年度（新契約）保費收入新台幣2391.7億元，較去年同期增長12.7%。

進一步觀察初年度保費結構，前4月傳統型保單初年度保費收入1587.5億元，年增幅高達19%；投資型保單初年度保費收入為804.2億元，年增2%。

壽險公會分析，針對傳統型保險商品部分的增長，可能與會員公司持續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品的銷售有關；另外，由於傳統型年金險基期較低，截至4月傳統型壽險初年度保費收入增加的影響大於傳統型年金險初年度保費收入減少的影響。

壽險公會另指出，投資型年金險初年度保費收入的成長，可能與部分公司新商品上架帶動有關。（編輯：張均懋）1130517