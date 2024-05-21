人工智慧夯 資誠：擁AI技能平均可加薪25%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）人工智慧（AI）將改變工作樣態，資誠會計師事務所發布「2024全球AI職缺動態調查報告」調查，非AI技術職位者，若額外具備AI技能，其薪資成長幅度平均可達25%；其中，以美國為例，額外具備AI技能的薪資成長幅度，最高為資料庫設計與管理師、高達53%，接續為律師的49%。

資誠聯合會計師事務所（PwC）今天發布「2024全球AI職缺動態調查報告」，蒐集歐洲、北美和澳洲等15個經濟體、超過5億份職缺，研究人工智慧（AI）對就業、技能、薪資和生產力的影響，藉此衡量AI對經濟的滲透與發展。

報告指出，機器學習等AI技術的職缺，自2012年以來成長7倍，而其他職缺至今成長2倍，早在ChatGPT問世以前，AI職缺成長速度已在2016年超越所有職缺；AI也滲透到各產業白領工作者，資訊傳播業職缺對AI技能的需求較其他產業高5倍，專業服務業高出3倍，金融服務業則是高出2.8倍。

同時，報告表示，從美國、英國、加拿大、澳洲和新加坡2023年薪資數據與職缺條件來看，非AI技術職位而額外具備AI技能的薪資成長幅度，平均可達25%。

報告進一步指出，以美國為例，額外具備AI技能的薪資成長幅度，最高為資料庫設計與管理師、高達53%，接續為律師的49%、銷售與行銷經理的43%、財務分析師的33%、應用程式開發工程師的32%、系統分析師的30%，與會計師的18%；雖薪資成長幅度各地有別，依然充分凸顯AI技能對企業的價值。

此外，報告分析自2018年至2022年經濟合作暨發展組織（OECD）數據，金融業、資訊科技業、專業服務業等AI滲透率較高的產業，其勞動力產值成長率相較於其他產業，可高出4.8倍以上，可見採用AI有利於擴大產業產值，進一步提升薪資成長、經濟成長。（編輯：翟思嘉）1130521