吳一揆回鍋中信金 金管會要檢視風險因子是否消除

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（中央社記者謝方娪台北21日電）中信金大股東辜仲諒重返中信金擔任董事，前總經理吳一揆亦回鍋接任副董事長。但中信金先前因大股東干政挨金管會重罰，吳一揆因已離職未遭處分，金管會今天強調，不會允許避風頭的情況產生，會檢視他當時行為與中信金缺失有無因果關係，並請業者主動說明風險因子是否消除。

中信金17日發布重大訊息說明，法人股東仲遠投資及宜詮投資改派董事代表人，辜仲諒及吳一揆重返中信金董事會，吳一揆並進一步出任中信金副董事長。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，金控法人股東改派董事代表人，回歸公司法規定；依慣例業者會將新董事人事文件送至金管會，讓主管機關掌握重要監理資訊，但無須金管會核准。

外界關注，辜仲諒若不僅擔任中信金董事，下一步接掌中信金董事長，金管會有哪些准駁考量，童政彰回應，若董事會推派新任金控董事長，資格條件須符合金控法相關專業性規定，但辜仲諒是否擔任董事長，依公司董事會決策為準，金管會並無收到相關文件或訊息，目前對此不方便評論。

中信金於2020年12月至2022年6月間，邀辜仲諒出席共60場次集團會議及主管餐敘，但辜仲諒當時未擔任董事，涉及不當干涉公司決策，金管會2023年8月以公司治理失靈為由開罰中信金及子公司，並對相關負責人課責。當時吳一揆已辭任總經理，未遭金管會追究責任，如今吳一揆再回鍋中信金擔任副董事長，引起外界關注。

童政彰指出，金管會對負責人課責，目的是要達到風險區隔的效果，若當事人在金管會處分前已離職，金管會自然不會再對已離職人作出風險區隔的處分，但過1、2年後當事人若再回任同一公司，金管會不會當作什麼事也沒發生、不作任何處理，「金管會不會讓避風頭的情況發生，讓業者有規避空間」。

童政彰表示，對此行為，金管會在通案上將有2項關注重點，一是會釐清當事人先前作為，和公司遭裁罰的治理缺失有無因果關係，二是會請業者主動向金管會說明，看當事人回任後，風險因子是否已不存在。

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若影響金融機構的不當風險因子依然存在，金管會將有相應監理動作，包括督促業者強化公司治理、落實相關內控機制等。

童政彰強調，監理機關必須維護金融機構健全經營，若有任何潛在風險因子存在，金管會都會進行檢視。以中信金為例，吳一揆回鍋中信金接任副董事長，依法規不必金管會核准，但因有大股東干政重罰在先，且吳一揆因裁罰前已離職未遭處分，金管會將特別留意，是否有風險因子繼續存在的問題，以維護金控健全運作。（編輯：潘羿菁）1130521