台股早盤漲逾140點 站上21300點

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）輝達（NVIDIA）發布財報前夕再創收盤歷史新高價，美股標普500和那斯達克指數收盤均創歷史新高。台股今天開高，早盤最高達21381點，上漲144點，收復5日線。

主要電子權值股台積電、鴻海、聯發科走堅，聯電勁揚近1.5%，人工智慧AI概念股廣達、緯創力守平盤，華碩漲逾2%。

證券法人分析，台股買盤承接力道仍強，維繫指數高檔不墜，不過市場追價意願漸趨緩，近日大盤量能萎縮，顯示報稅季節淡季效應仍在，主流不明顯，形成台股高檔震盪型態。（編輯：楊蘭軒）1130522