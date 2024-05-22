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台積電衝860元新天價 市值攀升至22.3兆元

2024/5/22 11:33（5/22 11:56 更新）
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台積電22日開高走高，盤中股價衝上860元，創新天價。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電22日開高走高，盤中股價衝上860元，創新天價。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹22日電）台積電今天開高走高，盤中股價衝上860元，創新天價，大漲19元，市值攀高至新台幣22.3兆元。

隨著人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）即將公布財報及展望，輝達AI晶片代工廠台積電成為市場追逐目標，盤中股價攀高至860元，創新天價，上漲19元，市值增加4927億元，達22.3兆元，並貢獻大盤154點。

台積電看好今年伺服器人工智慧貢獻營收可望成長超過1倍，占總營收比重將約11%至13%，未來5年複合成長率達50%，2028年營收比重將逾20%。

台積電預期，今年營運可望逐季成長，全年美元營收將成長21%至26%，包括高效能運算、智慧手機、物聯網平台業績將同步成長，僅車用電子平台業績可能下滑。（編輯：楊蘭軒）1130522

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台積電股價攀升至850元 市值重登22兆元
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