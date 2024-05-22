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意德士今年營收拚成長 竹東新廠第3季動工

2024/5/22 15:52
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（中央社記者張建中新竹22日電）意德士董事長闕聖哲今天表示，今年營收希望能比去年好。因應未來營運需求，竹東新廠將於第3季動工，預計2026年初生產，產能將增加2倍。

半導體製程設備零組件暨材料商意德士下午舉行業績發表會，闕聖哲說，意德士去年加強拓展海外市場以及非晶圓製造廠客戶，今年第1季相關營收比重順利提升。目前美國及日本客戶正進行樣品測試，期待未來海外市場及非晶圓製造廠客戶營收比重能達到1/3水準。

意德士今年前4月營收新台幣1.86億元，年增8.85%，闕聖哲表示，今年市場需求回溫，全年營收希望比去年好。

闕聖哲說，竹東廠目前已接近滿載，因為未來營運需求，竹東新廠預計第3季動工，主建物將於明年9月完成，並開始申請消防等證照，若進展順利，將於2026年初生產，產能將增加2倍。

闕聖哲表示，意德士2021年投資奇鼎，持股近10%，擔任1席董事，擴大半導體設備供應鏈在地化製造能量；奇鼎今年前4月營收6.81億元，年增418.11%，可望挹注獲利。（編輯：楊蘭軒）1130522

#意德士
#闕聖哲
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