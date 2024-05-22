遭櫃買重罰百萬 鴻翊：缺失已改善、營運正常

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（中央社記者吳家豪台北22日電）端點銷售系統（POS）廠鴻翊因違反內部控制制度、資訊申報及重大訊息規定，21日遭櫃買中心裁罰違約金新台幣100萬元。鴻翊今天表示，相關缺失已立即改善，裁罰未影響公司業務，營運一切正常。

櫃買中心表示，鴻翊從事日本不動產投資案及參與建設公司都市更新案等作業，其內部控制制度及設計經核有多項缺失，核有櫃買中心對上櫃公司內部控制制度作業程序第9條第2項規定情事，且未依櫃買中心規定辦理重大訊息公開及資訊申報作業等公告申報事宜，櫃買中心處以違約金100萬元。

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針對櫃買中心裁罰，鴻翊今天發布聲明回應，投資日本不動產案及參與建設公司都市更新案等作業，針對缺失已立即改善。預計另洽非簽證會計師（國際性），依規進行內部控制制度專案查核及協助，確保公司治理合法合規。

鴻翊強調，2024年3大布局方向未受影響、全力推進，包括發展人工智慧（AI）與自動化、轉進醫療科技領域、持續拓展不動產事業，力拚今年由虧轉盈。（編輯：張均懋）1130522