台積電布局南台灣 吳誠文：爭取增加南科預算人力

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（中央社記者張璦台北23日電）台積電3奈米投產挹注南科營業額居科學園區之冠，不過人力與預算相對少。國科會主委吳誠文表示，政府施政強調均衡發展，允諾爭取增加南科預算、人力；另因應半導體進出口需求成長，他將建議行政院規畫於南部建置貨運機場。

吳誠文5月20日正式接任，今天首度赴立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。

民進黨立委邱志偉關切南科營業額居冠，預算、人力配置卻敬陪末座；吳誠文回應，總統賴清德強調均衡發展，所以就南科預算、人力增加方面，「我會來爭取」。

根據國科會統計，2023年3大科學園區營業額新台幣3兆9439億元、創歷年次高，其中僅南科年增格局，主因台積電3奈米先進製程投產放量，帶來支撐力道，且南科營業額達1兆5855億元、年成長6.88%，超越竹科的1兆4201億元、中科的9384億元。

民進黨立委蔡易餘指出，台積電持續在台灣布局，產業所需要的半導體材料多為進口，空運均依賴桃園機場，未來南部將面臨半導體持續擴張，進出口貨運需求增加，加上運輸時間成本考量，政府能否規劃在南部建置貨運機場、強化基礎建設。

身兼行政院政委的吳誠文表示，這是很好的見解，但事涉國土規劃，會向行政院報告。（編輯：潘羿菁）1130523