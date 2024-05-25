經部推動台加研發合作 擬明年徵案聚焦AI綠能領域

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（中央社記者劉千綾台北25日電）為促進產業國際創新研發量能，經濟部近年陸續與英國、德國、西班牙、捷克、以色列等國展開雙邊合作，近期也與加拿大簽訂創新合作協議，預計將於明年正式啟動，台灣與加拿大業者可攜手提案申請，AI、生技和綠能估將列為重點發展項目。

經濟部產業技術司自2008年開始推動台灣業界參與歐盟創新研發計畫，除了參與歐洲跨國科研組織EUREKA，也與德國、西班牙、捷克、英國和以色列等國指標研發單位合作，並帶動雙邊學校、公協會交流。

經濟部技術司科長劉淑櫻表示，台灣國際能見度日益增加，希望透過與歐洲雙邊、多邊合作計畫，協助台灣產業站上國際舞台，發揮技術實力；近期也與加拿大簽署創新合作協議，未來可促進雙方產業共同投入研發合作。

根據了解，台灣目前正與加拿大討論合作領域，重點領域預計涵蓋AI（人工智慧）、生技和綠能等，最快今年底定案，明年起開放徵案，屆時台灣和加拿大業者可共同提案申請。

經濟部技術司近年陸續推動國際多邊、雙邊創新科研合作計畫，台灣業者能與法國、德國、捷克、荷蘭、奧地利、芬蘭、瑞典等國業者共同提案申請，並藉由工研院協助媒合產業技術需求和合作意願相符的夥伴。

國際創新研發合作補助計畫推行至今，累計與歐盟多邊合作案例達57案，台歐雙邊（英國、德國、西班牙、捷克、以色列）則通過38案，合作領域包括半導體與光子、數位醫療與生物科技、通訊、先進製造等高科技。

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數位和綠色轉型為歐洲市場的發展主軸，進一步分析歐盟多邊計畫申請產業領域比例，資通訊光電占44%為最大宗，循環經濟占23%居次，智慧製造、生技醫療分別排名第3、第4。台歐雙邊則以智慧製造、資通訊光電等2類為主，占整體申請案達7成。

經濟部表示，台英雙方2022年簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，2023年首次啟動徵案，其中因應全球車用市場商機，有台灣與英國業者合作研發高功率氮化鎵元件及封裝，盼藉此轉型切入車用半導體市場。目前台方參與企業有群創光電、円通科技、永源科技等，英方有全球半導體大廠科磊子公司SPTS、知名半導體材料商Smartkem等。（編輯：郭無患）1130525