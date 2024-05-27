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6月電子期金融期齊漲

2024/5/27 13:57
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（中央社台北27日電）台北股市今天上漲238.43點，收21803.77點。6月電子期收1159點，上漲19.05點，正價差3.89點；6月金融期收1955點，上漲10.6點，正價差4.33點。

6月電子期以1159點作收，上漲19.05點，成交1053口。7月電子期以1151.7點作收，上漲16.15點，成交14口。

電子現貨以1155.11點作收，上漲15.02點；6月電子期貨與現貨相較，正價差3.89點。

6月金融期以1955點作收，上漲10.6點，成交662口。7月金融期以1945.8點作收，上漲7.8點，成交3口。

金融現貨以1950.67點作收，上漲9.01點；6月金融期貨與現貨相較，正價差4.33點。實際收盤價以期交所公告為準。（編輯：楊凱翔）1130527

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