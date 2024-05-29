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股匯雙挫 新台幣重貶1.3角收32.298元

2024/5/29 17:57
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）台股漲高回落，今天股匯市同步下挫，台股下跌近200點，新台幣兌美元今天重貶1.3角，收在32.298元，寫下近半個月最低水準，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.365億美元。

台股連續創高後，今天拉回修正，尤其尾盤賣壓加重，集中市場指數終場下跌195.91點，收在21662.50點，跌破5日線約21699點。

三大法人今天同步站在賣方，合計賣超292.96億元；其中外資連2賣且金額明顯擴大，金額達274.85億元。

外匯交易員指出，外資今天大舉匯出，股匯市同步下殺，新台幣兌美元以32.21元開出後，跌幅持續擴大，盤中一度貶破32.3元價位、最低觸及32.31元，終場收在32.298元，5月下旬以來的升幅全數回吐。

外匯交易員表示，出口商看到新台幣走貶，在32.3元附近拋匯力道轉強，但態度並不算積極，畢竟月底還有2個交易日，廠商想要再等等看有沒有更甜的價格。

不過外匯交易員指出，先前美股、台股攜手攻高，吸引外資將資金匯入，是推動新台幣升值的因素之一，近期若股市修正，可能讓新台幣升勢中斷，重回偏貶格局；另外，本週即將公布的美國個人消費支出物價指數 （PCE），是美國聯準會偏好的通膨指標，數據走勢也將牽動市場情緒，進而影響金融市場波動。（編輯：張均懋）1130529

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