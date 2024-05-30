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緯創通過配息2.6元 林憲銘：續扮產業領先群角色

2024/5/30 10:43（5/30 10:56 更新）
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代工廠緯創30日召開股東常會，由董事長林憲銘（中）主持，會中通過配發現金股利每股2.6元，為近12年新高，並完成董事改選。中央社記者吳家豪攝 113年5月30日
代工廠緯創30日召開股東常會，由董事長林憲銘（中）主持，會中通過配發現金股利每股2.6元，為近12年新高，並完成董事改選。中央社記者吳家豪攝 113年5月30日
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（中央社記者吳家豪台北30日電）代工廠緯創今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣2.6元，為近12年新高。董事長林憲銘表示，產業正在大趨勢下面的熱點蓬勃發展，緯創得到市場支持，成為產業裡的領先群，「希望我們可以繼續扮演這個角色」。

針對股東提問，如何增加人工智慧（AI）產品測試的效益及改善能耗，林憲銘回應，其實緯創做很多，但涉及營業秘密不能透露，因為全世界還是有很強的競爭者。他坦承AI測試的複雜度和耗電確實很大，緯創會竭盡所能改善。

林憲銘指出，今年在輝達（NVIDIA）美國GTC技術大會上可以看到緯創影片，凸顯緯創在智慧化、先進的數位孿生技術方面下了很多功夫，都有正面效果。

林憲銘說，緯創配息率一直維持在6成以上，今年因為股價較高，看起來現金殖利率相對較低。

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展望未來營運，緯創在營業報告書指出，在市場競爭與經營風險加劇的環境下，致力加速轉型工程，穩住既有市占的同時，將更多心力移往高毛利事業的開拓。

緯創2023年合併營收8671億元、年減12%，但毛利率成長至8%、創歷史新高；歸屬母公司稅後淨利約114.72億元，每股盈餘4.08元。緯創去年以人工智慧（AI）運算、網通、售後服務事業成長較突出；其餘產品線則因市場需求降溫，呈現持平或略為衰退。（編輯：楊蘭軒）1130530

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