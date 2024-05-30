當沖降稅再延5年？財長：社會意見不同需充分討論

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（中央社記者張璦台北30日電）當沖降稅優惠將於今年底屆期，財政部長莊翠雲今天指出，依照法規，租稅優惠的實施必須要有時限，不可能常態化；至於金管會建議當沖降稅再延長5年，社會各界有不同意見，需再釐清、跨部會充分討論。

莊翠雲、金管會主委彭金隆今天率所屬相關單位赴立法院財委會，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委王鴻薇質詢指出，她個人不太贊成當沖降稅再延長5年，因為2017年實施此措施所希望達成的效果，已經反映出來了，「不應該像吃嗎啡一樣，覺得要一吃再吃 」，她並關切財政部對當沖降稅優惠續行或常態化的看法。

莊翠雲表示，租稅優惠的實施必須要有時限，不可能常態化，這是「納稅者權利保護法」的規定；至於金管會建議當沖降稅再延長5年，社會各界有不同意見，有贊成的、也有質疑聲浪，蒐集意見後，有需要再釐清的部分，會請金管會進一步評估，給予更詳細的資料。

針對王鴻薇盼望財金兩部會儘快做出決定，以穩定市場；莊翠雲回應，兩部會需充分討論。至於有無可能在6月底定案，莊翠雲說，此事涉及修法，應尚需一定程序。

現股當沖稅率減半優惠最早於2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠將於今年12月31日屆期。（編輯：張良知）1130530