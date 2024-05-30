友達彭双浪：車用成長 明年純面板營收降至7成以下

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（中央社記者潘智義台北30日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天在股東會宣示，友達將「不再只是一家純面板廠」，目標是明年純面板營收降至7成以下。

友達今天舉行股東會，彭双浪因應股東要求，提供「不再只是一家純面板廠」的具體回應，並解釋面板產業競爭的壓力來源，主因全球面板產能高達70%都在中國，只要有任何風吹草動都會影響整體產業，必須降低純面板營收的比重，避免受到景氣循環的拖累。

降低純面板營收比重，友達今年最具體的成果就是5月完成對德國Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）併購，BHTC專精於車用人機介面及車用空調系統。

彭双浪說明，車用產品屬客製化，訂單穩定，公司併購BHTC積極投入車用領域，就是希望營收獲利相對穩定。車用比重拉高後，即可降低純面板銷售比重。

他重申，去年下半年開始，面臨大環境挑戰，但面板在不同應用都有成長，庫存已趨於健康，需求上揚，虧損縮小，第2季以後營運可望逐季上揚，

對於股東質疑2022年股東報酬率未按計畫執行，彭双浪坦言，2023年大環境非常糟糕，有戰爭、通膨、地緣政治的風險；但2023年上半年庫存消化，下半年回復正常，為維持長期股東回報，雖然去年還是虧損年度，仍以資本公積發放現金股利每股0.9元，現金殖利率約5%。

關於次世代面板新技術發展，彭双浪分析，微發光二極體（Micro LED）雖面臨有機發光二極體（OLED）的競爭壓力，但OLED產品壽命短，所以對車用顯示面板而言，安全性較差，而微發光二極體就沒這個問題。

他說，雖然OLED面板近期也大量切入資訊電子（IT）市場但OLED還是有壽命問題，且中國蓋很多OLED面板廠，一定會搶市，尤其蓋一個OLED廠最少新台幣2000億元起跳，成本太高，若非中國政府支持，中國面板廠無法大舉投入，但台廠做微發光二極體不須建廠龐大資金，可逐年攤提成本。

因此，友達建構微發光二極體面板完整生態鏈，每兩年模組可望降低一半成本，預計2029、2030年售價可與OLED相當，迎合安全要求高的高級車市場，車用微發光二極體面板2027年以後將拉大量產速度。

友達光電總經理柯富仁今天表示，2023年聚焦次世代顯示技術、車用服務解決方案以及垂直場域事業，2023年來自車用服務解決方案的營收已一舉超越新台幣430億元，年成長超過25%。

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柯富仁指出，2024年上半年完成併購BHTC，友達將借重其所在領域最大供應商能力、設計代工（OEM）車廠實績，以及全球化銷售及生產據點，加快成為「智慧座艙顯示解決方案提供者」的速度。

談及微發光二極體部分，柯富仁指出，2023年友達領先市場出貨1.39吋 Micro LED智慧手錶，未來將加速導入到車用、拼接超大尺寸電視、及透明顯示器等應用，展現其高亮度、高信賴性及更長的使用壽命等優勢，以及其超高透明度與可撓、可彎曲特性。（編輯：楊凱翔）1130530