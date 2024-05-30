亞泰影像配發股息每股4.2元 拓展產品多角化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）亞泰影像去年每股盈餘5.64元，獲利達歷史第3高，今天股東常會通過分派每股4.2元現金股息；亞泰觀察，今年客戶庫存逐步去化，同時也收到急單需求，將積極拓展產品多角化策略，擴大產品多領域應用。

亞泰影像去年合併營收新台幣35.39億元，稅後淨利4.09億元，基本每股盈餘5.64元，獲利達歷史第3高，將分派現金股息每股4.2元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

亞泰今年首季合併營收8.55億元，稅後淨利約1.15億元，每股盈餘1.58元，累計前4月合併營收約11.79億元。

展望今年，亞泰指出，全球經濟雖面臨諸多不確定性，但客戶庫存逐步去化，也收到急單需求；亞泰積極拓展產品多角化策略，擴大產品多領域應用，包括與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等，持續開創新的成長動能，期望展現效益。（編輯：張均懋）1130530