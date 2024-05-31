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新台幣小升收32.42元 月線收紅終止連4黑

2024/5/31 18:31
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（中央社記者潘姿羽台北31日電）台股受MSCI調整影響，重挫190點、跌破月線，新台幣匯率不甩台股收黑，在出口商猛烈拋匯以及央行調節之下，由貶翻升，今天收盤收32.42元，升值2.1分；5月月線也順利翻升，終止連4黑，為今年以來首度月線收紅。

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度權重調整今天盤後生效，台股震盪殺低，終場下跌190.26點，跌破21190點月線關卡。外資今天持續提款台股，賣超金額達330.57億元。

新台幣兌美元一早以32.41元開出後，一度隨台股走弱，盤中最低觸及32.485元，進逼32.5關卡，但今天是5月最後一個交易日，匯價又來到波段低點，出口商不再觀望，猛烈進場拋匯，帶動新台幣匯價由貶翻升，最高升抵32.378元。

外匯交易員指出，今天上午外資大舉匯出，午後則是出口商猛烈拋匯，央行也進場調節，匯市你來我往，相當熱鬧，台北及元太外匯市場總成交金額達21.205億美元，連續3個交易日達20億美元以上的大量。

新台幣今天同步收週線、月線，本週累計貶值1.62角或0.5%，週線連2黑；5月累計升值1.22角或0.38%，月線翻紅，終止連4黑。

外匯交易員說明，美元今年以來的強勢格局，在5月略顯鬆動，轉為偏弱整理，亞幣得以稍作喘息，加上台股頻頻創高，吸引外資匯入，帶動新台幣匯價反彈；雖然本週新台幣一度貶向32.5元關卡，但台北國際電腦展將登場，是否會有更多話題激勵台股表現，進而為新台幣帶來支撐，將是近期關注焦點。（編輯：潘羿菁）1130531

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